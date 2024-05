This Tuesday morning Reiner Füllmich’s Telegram channel put out the news in French and with an interview with his lawyer Katja Wörmer in German about the shocking treatment Reiner Füllmich received Friday afternoon after being returned to the jail from the court hearing.

His jail cell was searched, and personal items were confiscated. He was stripped naked and searched from head to toe and then put into an isolation detention cell without any explanation or justification. He spent the entire weekend, which was his birthday until today in isolation. He was denied contact with his lawyers which clearly is against German law. He was also denied contact with his wife. Being in isolation he didn’t know that many people from various countries had gathered around the jail for his birthday. This greatly perturbed Reiner but he has once again stabilized mentally and emotionally according to Katja Wörmer. He had to submit a written request to the management of the jail to look into the situation, but nobody wanted to take responsibility and take charge.

His two lawyers Katja Wörmer and Christof Miseré are shocked by these events, questioning the condition of the German constitutional state. Today, May 7th the court hearings will proceed and we should know more later today.

It seems evident, the French text below says, that certain influential people in the judiciary system want to intimidate Reiner and keep him imprisoned illegally.

French Text on Telegram:

German Interview with his lawyer Katja Wörmer: